فيراري أبوظبي تطلق «جولة ليلية على السطح»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد عالم فيراري أبوظبي، لإطلاق تجربة «جولة ليلية على السطح»، والتي تتيح للضيوف فرصة خوض مغامرة المشي على السطح الأحمر الشهير والاستمتاع بالمشاهد والإطلالات الساحرة على جزيرة ياس. وترحب التجربة الجديدة بالضيوف على مدى ستة أسابيع، اعتباراً من 8 أبريل وحتى 15 مايو2021 بدءاً من الساعة 6:30 مساءً من الخميس إلى السبت.

ويمكن الحصول على تذكرة «جولة ليلية على السطح» مقابل 195 درهماً إماراتياً، فيما يمكن للضيوف الحاصلين على تذكرة الدخول للمدينة الترفيهية شراء تذكرة التجربة مقابل 125 درهماً فقط. ويحصل حاملو البطاقة السنوية الماسية والذهبية على خصم بقيمة 25%، بينما يحصل حاملو البطاقة السنوية الفضية على خصم 15% على قيمة تذكرة التجربة، بالإضافة إلى ذلك، سيحصل ضيوف المدينة من حاملي تذاكر الدخول وحاملي البطاقات السنوية على وجبة كومبو مجانية من مطعم «ماما روسيلاّ» الذي يقدم أشهى المأكولات الإيطالية الأصيلة.

وبالإضافة إلى تجربة «جولة ليلية على السطح»، تضم عالم فيراري أبوظبي 43 لعبة ومرفقاً ترفيهياً تقدم تجارب ومغامرات رائدة بمستويات عالمية تناسب جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار. وتحتضن المدينة الترفيهية باقة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى المأكولات الإيطالية والعالمية، بدءاً من وجبة سريعة أثناء التجول ووصولاً إلى مأدبة مميزة في أجواء إيطالية هادئة، مقدمة للضيوف تجربة فريدة ترضي جميع الأذواق.

وعملت عالم فيراري أبوظبي مع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المدينة الترفيهية، بما في ذلك ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً بهدف الالتزام بالسعة المحددة للضيوف و ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأوقات، بالإضافة إلى اعتماد الكاميرات الحرارية، والالتزام بالتباعد الجسدي وفق الملصقات المثبتة على الأرض عند الألعاب ومنافذ البيع، وتعديل السعة التشغيلية للتجارب الترفيهية والمطاعم والألعاب والمتاجر. وقد حصلت عالم فيراري أبوظبي على شهادة الأمان «Go Safe» من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الهادفة إلى ضمان تطبيق أعلى معايير النظافة العامة والتعقيم في جميع المرافق السياحية والمنشآت التجارية في إمارة أبوظبي.

وتحتضن عالم فيراري أبوظبي على جزيرة ياس، الأفعوانية الأسرع في العالم، وتبعد مسافة دقائق عن كل من عالم وارنر براذرز أبوظبي، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، وياس ووتروورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ، وكلايم أبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات.