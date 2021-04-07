«الشارقة السينمائي» يستضيف صنّاع مسلسلي «فريج» و«إمارة»

الشارقة (الاتحاد)

ينظم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، التابع لمؤسسة (فن) حلقة نقاشية افتراضية بعنوان: «الرسوم المتحركة الإماراتية: البداية والمستقبل»، السبت المقبل (10 أبريل) الساعة 8:00 مساء، عبر منصة التواصل المرئي «زووم».

وتستضيف الحلقة النقاشية كلاً من محمد سعيد حارب، صانع المسلسل الكرتوني «فريج»، وفاطمة المهيري، صانعة المسلسل الكرتوني «إمارة»، يديرها الفنان الكوميدي الإماراتي عمار آل رحمه.

وتتناول الحلقة عدة محاور، منها مسيرة الضيفين في مجال الرسوم المتحركة، وواقع الرسوم المتحركة الراهن في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مستقبل الرسوم المتحركة الإماراتية ومستقبل صُنّاعها الإماراتيين.

بدأ محمد سعيد حارب مشواره في صناعة الرسوم المتحركة في عام 1998 عبر دراسة الرسوم المتحركة و الفنون في جامعة «نورث إيسترن» ببوسطن، و هو صانع المسلسل الكرتوني الشهير «فريج»، و رئيس «Lammtara Art Production»، و صانع مسرح للعروض و تطبيقات الألعاب، كما أنه حائز جائزة أفضل موهبة إماراتية في مهرجان دبي السينمائي الدولي.

وتعد فاطمة المهيري فنانة و كاتبة سيناريو ألفت وأخرجت المسلسل الكرتوني «إمارة» الذي يروي قصة بطلة إماراتية تستخدم قواها الخارقة لمحاربة الشر في مدينتها، وتعمل المهيري حالياً رسامة قصص مصورة لشركة «Vice Arabia»، و مساعدة مخرج في فلم «Catsaway».

أما عمار آل رحمة، فهو فنان ملهم ومؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أيضاً ممثل سينمائي لعب دور البطولة في عدة أفلام سينمائية، ولديه تجارب إعلامية مميزة في تقديم البرامج التلفزيونية والإذاعية.