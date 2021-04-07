البريطانيون أنفقوا 608 ملايين دولار على الحلوى في عيد القيامة

أظهرت بيانات، اليوم الأربعاء، أن البريطانيين أنفقوا 439 مليون جنيه إسترليني (608 ملايين دولار) على الحلوى، قبل عيد القيامة، خلال الأسابيع الأربعة حتى 27 مارس، بزيادة 34 في المئة على الفترة المقابلة من العام الماضي.وقالت شركة نيلسن آي.كيو لأبحاث السوق: إن المستهلكين أقبلوا على المتاجر أيضاً، قبل تخفيف قيود فيروس كورونا في إنجلترا في 29 مارس، مع بقاء المتاجر غير الضرورية مغلقة، وذلك لشراء الملابس وما يحتاجونه للبيوت والحدائق.

وأضافت أن مبيعات الملابس تضاعفت لتصل إلى 313 مليون جنيه إسترليني، في حين زادت مبيعات مستلزمات البيوت 61 في المئة ومستلزمات الحدائق 92 في المئة، بما يمثل زيادة إجمالية تبلغ 175 مليون جنيه إسترليني.

وقالت الشركة: إن مبيعات البقالة عموماً انخفضت 2.9 في المئة في الأسابيع الأربعة، مقارنة بالفترة التي سبقت والفترة التي أعقبت الإغلاق العام الأول في إنجلترا العام الماضي.

ورغم ذلك، فقد زاد إنفاق البريطانيين مليار جنيه إسترليني على البقالة في الأسابيع الأربعة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2019.