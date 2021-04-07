إليك 10 خطوات لتخزين العسل..ما هي؟

غالبا ما يسعى الكثيرون لتخزين العسل لاستخدامه على مدار عدة أشهر أو سنة وبذلك يحتاجون لمعرفة أفضل الظروف المناسبة لتخزين العسل وحفظه ، وبما أن العسل يعتبر بحد ذاته مادة ذو طبيعة حافظة ، بل أن أهم ما يميز للعسل عن غيره من الأطعمة كونه قادرً على الإحتفاظ بكافة صفاته الطبيعية للعديد من السنين، ولكن يتحتم علينا العناية بالعسل عند الرغبة بحفظه لفترة طويلة.

وإليكم بعض النصائح المهمة لتخزين العسل:

* يُخزن العسل في عبوات محكمة الإغلاق بدرجة حرارة الغرفة، وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

*يُحفظ العسل في عبوته الأصلية، أو في وعاء زجاجي، أو عبوة بلاستيكية مخصصة لحفظ الطعام.

* تجنب تخزين العسل في العبوات المعدنية حتى لا تتعرض للأكسدة.

* تجنب تبريد العسل لمنع تصلبه، وصعوبة سكبه عند الاستخدام.

* تجنب السماح للرطوبة للدخول إلى العبوة، واستخدم ملعقة جافة عند استخراج العسل.

* هناك احتمالية لتبلور العسل أثناء التخزين، وليس ذلك مؤشراً على فساده، أو ضرره.

* العسل الخام الذي يحتوي على حبوب اللقاح قد يتبلور بشكل أسرع من بقية الأنواع.

* الحرارة المنخفضة أثناء تخزين العسل قد تؤدي إلى تبلوره بحسب موقع «cnn».

* يمكن إعادة العسل إلى الحالة السائلة عند تبلوره، وذلك عبر التسخين التدريجي في الماء دافئ.

* تجنب تعريض العسل لدرجات حرارة عالية، أو تسخينه في الميكروويف.