رئيس وزراء سابق سائق أوبر

تقلد رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفين رود عملاً جديداً لفترة وجيزة، حيث قام بتوصيل مجموعة من الشباب ركبوا سيارته بطريق الخطأ في ولاية كوينزلاند أمس الثلاثاء بعدما ظنوا أنه

سائق لشركة "أوبر".

وأقر رود، على موقع على تويتر اليوم الأربعاء، بحدوث الواقعة.

وكتب :"أربعة شباب من ملبورن تحت أمطار غزيرة شبه استوائية في كوينزلاند الليلة الماضية، ولا تتوافر سيارة أوبر ... ما الذي يجب على المرء فعله؟".

وكانت ابنة رئيس الوزراء السابق جيسيكا رود قد نشرت ما حدث على صفحتها

على تويتر فور وقوعه.

وكتبت :"لقد أوصلنا أبي للتو إلى مطعم في نوسا ثم ذهب لصف السيارة لأن

السماء كانت تمطر".

وأضافت :"رأيت بعض الأشخاص يسرعون للدخول في سيارته، قلت لنفسي ربما لم

تكن سيارته- إنها بالتأكيد سيارة أوبر مشابهة. إلا أنها لم تكن كذلك، لقد كانت بالفعل سيارة أبي".



وعندما أخبرهم رود أنه لا يعمل لصالح أوبر، عرضوا عليه أن يدفعوا له ليقودهم إلى شارع قريب على أي حال.

وأضافت الابنة أن المجموعة تعرفت على شخصية والدها وأنه كان رئيس الوزراء السابق بعد نصف الرحلة.



وكان رود زعيما لحزب العمال، وشغل منصب رئيس وزراء أستراليا بين عامي

2007 و 2010 ومرة أخرى من يونيو إلى سبتمبر من عام 2013.