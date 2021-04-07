مصرية ترفع دعوى على زوجها لتبديد أموالها!

رفعت مصرية دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، ادعت فيها تبديده منقولاتها البالغ ثمنها 429 ألف جنيه، وفقاً لقائمة المنقولات، بعد عقدهم القران، عقاباً لها على اعتراضها علي خيانته.

وقالت الزوجة فى دعواها "تركني معلقة طوال عام ونصف، ورفض تطليقي، وواصل ملاحقتي بتهم باطلة، لتشويه سمعتي، وحرماني من حقوقي، بعد اكتشافي علاقته بسيدة وزواجهما عرفيا"، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

وأضافت الزوجة فى دعواها "قبل عقد القران مكثت 3 سنوات انتظر تجهيزه لشقته، ليضطر أهلي تحمل معظم النفقات، وذلك بعد طلبه من والدي مساعدته، لاكتشف طمعه في أموال أهلي التي يمنحوها لي، مستغل يسر حالتنا المالية، وخيانته لي، وعندما اشتكي يلاحقني بالاتهامات الباطلة، لأتعرض للعنف والضرب والإهانة والسب على يديه، مما دفعني لطلب الطلاق ورفض إتمام حفل الزفاف".

وأضافت "لم يبخل عليه أهلي واعتبروه ابنا لهم، ولكنه داوم على الإساءة لي ولعائلتي بعد اكتشافي نيته، ليستغل حبي له حتى يتحصل على المال مني، لأعيش حياة مليئة بالعنف بعد عقد القران، بسبب التصرفات غير الأخلاقية التي يداوم على ارتكابها، ليبدد الأموال ويتسبب بخسارة أموال أهلي".

وتابعت: "لاحقني بالقضايا، وطالبني بالمثول ببيت الطاعة، وانهال علي بالضرب المبرح عندما شكوته، وتعدى على والدي بالسب والقذف، وشوه سمعتي بسبب طلبي الطلاق، ورد أموال أهلى".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية المصري أشار إلى أن من أوجه الضرر الذي قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخر.