حيوان بثلاثة عيون يثير الهلع!

أثار مقطع فيديو حالة من الذهول والهلع بعدما أظهر حيوانا صغيرا بثلاثة عيون والذي شاهده أكثر من ستة ملايين مرة على منصة "تيك توك".

وبدا الحيوان الهجين شبيها بجرذ كبير، مع هيئة غريبة، لأن الفرو يكسو نصف ذيله فقط، فيما تبرز ثلاثة عيون في رأسه، اثنتان في الموضع المعتاد للعينين، وعين ثالثة فوقهما بقليل.

وبدا الحيوان غير خائف ووقف بثبات أمام الكاميرا ثم غادر المكان، فيما قال البعض إنه نوع من أنواع الجرذان أو أنه أقرب إلى السناجب، وفق ما نقله موقع "سكاي نيور" عن صحيفة "صن" البريطانية.



