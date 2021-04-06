«المنصة 2» أول مسلسل عربي يعرض عبر المنصات الأميركية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد مرور أيام قليلة على انطلاق عرض الموسم الثاني من مسلسل «المنصة» – The Platform، عبر قناة «أبوظبي» وشبكة «نتفليكس»، وتصدره قائمة البحث ودخل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من العمل، أعلن منصور اليبهوني الظاهري، المنتج والمشرف العام على العمل، أن «المنصة 2» سيكون أول عمل عربي يعرض عبر محطات أميركية ومنصاتها الرقمية، من أبرزهـــا Crackle وCrackle Plus وPopcornflix وTruli، موضحاً أن هذا الأمر يعد سابقة تحسب لعالم الدراما الخليجية والعربية.

ويتضمن الموسم الثاني 8 حلقات، وهو من إنتاج وإشراف عام للمنتج والكاتب والمخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، من خلال شركته «فيلم جيت»، وكتابة هوزان عكو وإخراج ياسر سامي، وشارك في بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم: أحمد الجسمي ومكسيم خليل وعبد المحسن النمر وباسم ياخور وسلوم حداد ومنى واصف وسامر إسماعيل ومعتصم النهار وسيد رجب وخالد القيش وياسر النيادي ورهام القصار ولين غرة وشادي الصفدي وخالد السيد وعلاء الزعبيو أويس مخللاتي.

نقاش بين سيد رجب ومنصور اليبهوني

الموسم الثاني

وتم تصوير العمل في أبوظبي، بما يشمل استديوهات ضخمة تم بناؤها من قبل شركة «فيلم جيت»، بالإضافة إلى مناطق تصوير خاصة استخدمت بدعم وتسهيل من twofour54 ولجنة أبوظبي للأفلام.

ويستكمل الموسم الثاني أحداث الموسم الأول الذي حقق نسب مشاهدات عالية خلال عرضه قصة «كرم»، الذي يلعب دوره الفنان مكسيم خليل، الذي بدأ بالبحث عن شقيقه آدم الذي يؤديه سامر إسماعيل المتورط بالعمل مع إحدى الجماعات الإرهابية، ليجد كرم نفسه في مواجهة مباشرة معهم، ويكتشف أن الوسيلة الوحيدة لإنقاذ أخيه هي إنشاء منصة رقمية في العالم الافتراضي، ونشر الملفات التي يحتفظ بها عن قادة هذه الجماعات، لتبدأ بعدها الصراعات مع جهات عدة من أجل المحافظة على سرية المعلومات التي بحوزته، وبعد تطورات درامية كثيرة يتبين أن آدم قد تورط أكثر وأصبح طبيب إحدى الجماعات وهو وراء الكثير من الأحداث التي تقع مع كرم.

باسم ياخور

أحداث شيقة

وأكد منصور اليبهوني أن «فيلم جيت» فور الانتهاء من تصوير الموسم الثاني، بدأت حالياً تجهيزات تصوير وإطلاق الموسم الثالث من العمل بعد شهر رمضان المبارك، والذي سيشهد المزيد من الأحداث الشيقة وعودة شخصية «شيخة» التي تؤديها مهيرة عبد العزيز، بالإضافة لانضمام ميسون أبو أسعد وجفرا يونس والإماراتي سعيد الريسي.

وعبر اليبهوني عن سعادته لاستقطاب نخبة من نجوم العالم العربي الذين سيثرون حكاية «المنصة 2» بأدوارهم الجديدة والمحورية التي ستقلب مجرى الأحداث، أبرزهم الممثل المصري البارع سيد رجب ليجسد شخصية جديدة «عز الدين»، والذي سيلعب دوراً مهماً في أحداث المسلسل، إلى جانب انضمام الممثل السوري باسم ياخور ليلعب دور «رمضان»، وهو الشخصية الغامضة، والتي تردد ذكرها ضمن أحداث الموسم الأول من المسلسل، إلى جانب انضمام الممثلة القديرة منى واصف.

وأوضح أن الجزء الثاني استغرق مدة تصوير شهرين تقريباً، وتم إنشاء استوديو خاص لتأسيس المنصة الجديدة التي زادت مساحتها في هذا الموسم، حتى أصبحت 4000 متر مربع، لافتاً إلى أنه نظراً للأحداث المشوقة في الجزء الجديد فقد زادت جرعة مشاهد الأكشن والحركة في العمل، وتم تصويرها بأحدث التقنيات العالمية في عالم السينما، لكي تناسب المستوى الفني والتقني، عبر عرضها على المنصات الرقمية العالمية.