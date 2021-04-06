المغرب عبر حضاراته في متحف الرباط

محمد نجيم (الرباط)

يحتضن متحف التاريخ والحضارات في المغرب بعد افتتاحه مؤخراً معرض «المغرب عبر العصور»، والذي يعرفنا على تُحفٍ وقطع أثرية نادرة، وتشهد على عراقة وغنى التاريخ المغربي؛ فعبر ثلاث قاعات كبرى تؤسس البنية المعرضية للمتحف، من الحضارة الأشولية إلى القرن التاسع عشر، مروراً بمختلف حضارات ما قبل التاريخ، والحضارات القديمة إلى العصر الوسيط.

وتتيح القطع الأثرية للفترة الإسلامية، الاطلاع على حياة وتاريخ السلالات ، وذلك من خلال العملات الذهبية والخزف والأدوات العلمية والعناصر المعمارية، كما يمنح المتحف لنا فرصة التعرف على مجموعات حجرية مكونة من فنون صخرية ونقوش ليبية ولاتينية ولوحات نذرية قديمة ولوحات كانت تزين بها بعض المقابر الإسلامية، كما أن الزوار ينبهرون داخل قاعتين منفردتين، بروائع النحت الروماني على الرخام والبرونز، على غرار القطع البرونزية الشهيرة لجوبا الثاني والجنرال كاتو والغلمان، التي تجتذب آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، وهي روائع خالدة لا تقدر بثمن، كما يؤكد ذلك كتيب المعرض.

كما يمكن للزائر أن يقف مشدوهاً أمام أدوات كان يستعملها الإنسان القديم .