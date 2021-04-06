شقيقان يقتلان عائلتهما وينتحران

قتل شقيقان أربعة من أفراد عائلتهم في ولاية تكساس الأميركية قبل أن ينتحرا، في جريمة هزت الولاية.

وقد اكتُشفت الجثث من قبل شرطة مدينة "آلن" بعد تلقيها بلاغاً من أقارب ساورتهم مخاوف بعد نشر أحد الأشقاء رسالة وداع عبر موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وأوضح فرحان توحيد (19 عاماً)، في رسالته، أنه عقد اتفاقاً مع شقيقه تنوير توحيد (21 عاماً) تبادلا فيه الوعد بـ"الانتحار بعد قتل العائلة برمّتها"، على ما أفاد الناطق باسم شرطة "آلن" الرقيب جون فيلتي لوسائل إعلام محلية.

وتم التعرف على الضحايا المتحدرين من بنجلادش، على أنهم الأب توحيد إسلام (54 عاماً) والأم إيرين إسلام (56 عاماً) والجدة ألطف النسا (77 عاماً) والشقيقة التوأم لفرحان، فربين توحيد (19 عاماً).

كان الشقيقان يعانيان اضطرابات نفسية منذ سنوات، وفق ما أوضح فرحان توحيد في رسالته التي نشرتها صحف أميركية.

وقد عانى فرحان نفسه الاكتئاب منذ سنوات التعليم في المرحلة المتوسطة، كما تدهورت حالته أخيراً رغم المساعدة المقدمة من العائلة.

وروى طالب المعلوماتية في جامعة تكساس في أوستن أنه طُرد من مسكنه الطالبي في الأشهر الماضية بعدما قال إنه يعتزم قتل عائلته.

ولدى عودته إلى "آلن"، في الضاحية الشمالية لمدينة دالاس، وجد شقيقه تنوير في حالة "اكتئاب وقلق اجتماعي".

وقرر الشقيقان أخيراً قتل العائلة برمّتها قبل الانتحار.

كان تنوير توحيد اشترى أخيراً سلاحاً بصفة قانونية، وفق الشرطة. وسخر، في رسالته، من التدابير الرامية إلى ضبط بيع الأسلحة قائلاً إنه كذب وأكد عدم معاناته من أي اضطرابات نفسية ما سمح له باقتناء سلاح.