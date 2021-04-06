MBC تعلن دورتها الدرامية والبرامجية لرمضان 2021

أبوظبي (أبوظبي)- أعلنت «مجموعة MBC» عن دورتها الدرامية والبرامجية لشهر رمضان المبارك التي ستعرض عبر قنواتها المتعددة، حيث تضم باقة من أبرز الإنتاجات الدرامية، والكوميدية، إلى جانب مزيج من البرامج الاجتماعية والتوعوية والحوارية ذات الطابع الشبابي.

ومن أبرز ما ستعرضه درامياً مسلسل «ممنوع التجوّل».. ففي جو قوامه الكوميديا السوداء والضحكات القلبية النابعة من صميم المعاناة، يعود الفنان ناصر القصبي هذا الموسم على MBC في مسلسل «ممنوع التجوّل»، ليسلّط الضوء على كيفية تعايُش الناس مع الظروف الاستثنائية التي فرضها وباء «كورونا» على العالم. ويلعب بطولته راشد الشمراني، حبيب الحبيب، فايز المالكي، إلهام العلي، أسيل عمران، عبد المجيد الرهيدي، علي الحميدي، خالد الفراج.

وتطل الفنانة القديرة حياة الفهد على جمهورها في رمضان هذا العام بمسلسل «مارغريت» ويشاركها البطولة حسن البلام، هبة الدري، بشار الشطي، حمد العماني. تدور أحداثه حول «مارغريت» تتزوج وتعود إلى بلدها الأم بصحبة زوجها بعد أن أمضت كل حياتها مع والدتها في لندن، ولكنها تحمل معها عاداتها ونظام حياتها الصارم. يتهمها البعض بأنها عرّافة وساحرة.. فيما يراها آخرون مستبصرة وحادة الذكاء.

ويعود محمد رمضان بمسلسل «موسى». ويشاركه بطولته سمية الخشاب، منذر رياحنة، وهبة مجدي، وسيد رجب، وصبري فواز، ورياض الخولي. على طريق الشقاء والفقر، يحلم «موسى» بالنجاح والثراء، ويسعى لتحقيق حلمه خلال فترة حرجة من تاريخ مصر والعالم إبّان الحرب العالمية الثانية.

وبعد أن ينتقم موسى ممن تسبب في مقتل شقيقه، يجد نفسه محكوماً ومطلوباً وهارباً في الجبال، ولاحقاً ينفجر غضبه لحادثة جديدة تصيب فرداً آخر من أفراد أسرته.

أما مسلسل «سوق الحرير» في جزئه الثاني الذي يلعب بطولته بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، وقمر خلف، فيطرح سؤالاً: هل تنقلب الأخوّة بين عبدالله وعمران إلى عداوة تغذيها المكائد وتشعل نارها المؤامرات، فتحرق معها سوق الحرير؟

ويجتمع كل من أحمد السقا وأمير كرارة في مسلسل «نسل الأغراب». وتدور قصته حول غريمين لدودين يخوضان صراعاتهما الدموية في إحدى مناطق الصعيد منذ نحو 20 عاماً. وفي قالب درامي كوميدي، تدور أحداث «شليوي ناش» خلال سبعينيات القرن الماضي.

«شليويح» و«ناشي» صديقان وجاران يعانيان ضيق الأحوال المادية، أحدهما حارس مدرسة، والآخر سائق شاحنة لنقل الركاب والبضائع. يلعب بطولته عبدالله السدحان، ويعقوب عبدالله، ومحمد العجمي، ولطيفة المقرن، وعبد الإمام عبدالله.

وتستمر حكاية مسلسل «الميراث» أول مسلسل سوب أوبرا سعودي ممتد الحلقات، بالبحث عن ظروف مقتل جويرية. وتكشف الحلقات المزيد من الأسرار والفضائح المدوّية بين عائلتي البهيتاني والخطوان. ويشارك في بطولته ريم عبدلله، ومحمد الحجي، وشيماء الفضل، ورانا الشافعي، والكابتن ريما، ومهند بن هذيل.

بعد النجاح المميز الذي حققه مسلسل «دفعة القاهرة»، تعرض "أم بي سي" هذا العام مسلسل «دفعة بيروت»، بطولة فاطمة الصفي، ومهند الحمدي، ومحمود نصر، ونور الغندور. وتدور قصته حول مجموعة من الطلاب من دول الخليج يحملون أفكارهم وتقاليدهم وأحلامهم إلى لبنان عام 1964.

تعود هدى حسين بمسلسل «الناجية الوحيدة»، ويشاركها بطولته جمال الردهان، ومحمد العلوي، ولمياء طارق، وتدور أحداثه حول حريق ضخم يبتلع منزلاً بجميع ساكنيه، إلا ناجية واحدة.

أما إلهام الفضالة، فاختارت لجمهورها هذا العام مسلسل «أمينة حاف». فبعد وفاة زوجها الظالم والبخيل، تقرر «أمينة» أن تبدأ حياة مختلفة كلياً عن حياتها السابقة، وأن تتحول من المرأة المقموعة والمقهورة إلى المرأة القوية والمسيطرة.

ويجتمع مجدداً قصي خولي ونادين نجيم في مسلسل «2020»، الذي تدور أحداثه بين تاجر مخدرات وضابطة في قوى الأمن الداخلي برتبة نقيب. فهل يعلو صوت الحب على صوت الواجب؟.

وفي مسلسل «ملوك الجدعنة» يجتمع كل من عمرو سعد ومصطفى شعبان، صديقان يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.

وتطل غادة عبد الرازق في «لحم غزال» في رمضان، الذي تدور أحداثه في بيئة اجتماعية شعبية، حيث يتم تسليط الضوء على الطبقة البسيطة في الحارة المصرية، فيما تغوص الأحداث في الكثير من التفاصيل المشوّقة والأحداث المتسارعة.

برامج

تعرض «أم بي سي» عدداً من البرامج الاجتماعية والحوارية والمقالب، من أبرزها: «سين»، ويخاطب من خلاله أحمد الشقيري العقل والقلب مسلّطاً الضوء على بعض جوانب التطوير والتحديث اللذيْن تشهدهما المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات.

ويسلط الإعلامي مالك الروقي الضوء باختصار على شخصية أثرت في البشرية، ضمن حلقات برنامج «مالك بالطويلة» سارداً في بضع دقائق أحداثاً تاريخيةً هامةً وقصصاً فريدة وملهمة أثّرت في مجريات وأحداث البشرية.

وبطريقة جديدة وأسلوب مختلف في كل عام، يستخدمهما رامز جلال للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون، يطل هذا العام ببرنامج «رامز جلال».

أما «فنانيس»، فهو برنامج رسوم متحركة يضم شخصيات الفنانيس المحببة على MBC، والتي تتعرض لمواقف طريفة يومياً عبر اسكتشات قصيرة ومعبرة.

ويجتمع في «خمس نجوم».. خمسة من النجوم هم: غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي، يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة.

ويواصل الإعلامي عمرو أديب تقديم حلقات خاصة ومميزة من برنامج «الحكاية» خلال شهر رمضان. تتميز حلقات هذا الموسم بالكثير من المُفاجآت والمحتوى النوعي المستمدّ من روحيّة الشهر الكريم.