توقيف سارق لوحتين لفنانين مشهورين تقدران بملايين الدولارات

أوقفت الشرطة الهولندية، اليوم الثلاثاء، رجلاً يُشتبه في سرقته العام الماضي لوحتين للرسامين الهولنديين فينسنت فان غوخ وفرانز هالز من متحفين في هولندا.

غير أن الشرطة أشارت، في بيان، إلى عدم العثور على العملين اللذين يحملان عنواني «حديقة القسيس في نيونيين في الربيع» (أو اختصاراً «حديقة الربيع») لفان غوخ، و«صبيان يضحكان» لهانز. أوقف المشتبه به، البالغ من العمر 58 عاماً، والمتحدر من «بارن» في وسط هولندا، صباح اليوم في منزله، وفق الشرطة التي وصفت التوقيف بأنه «مرحلة مهمة» في التحقيق.

وأوضحت الشرطة: «أجريت تحقيقات مكثفة على مدى أشهر عن سرقة اللوحتين تحت إدارة النيابة العامة»، ما قاد إلى توقيف المشتبه به.

سُرقت لوحة فان غوخ، العائدة إلى سنة 1884، ليل 30 مارس 2020 من متحف «سينغر لارن» على بعد حوالى ثلاثين كيلومتراً من العاصمة الهولندية أمستردام، والذي كان مغلقاً بسبب تدابير مكافحة كوفيد-19.

حصلت عملية السرقة هذه في يوم الاحتفال بالذكرى السابعة والستين بعد المئة لولادة الرسام الهولندي الشهير في 30 مارس 1853. وتُقدّر قيمة اللوحة بمبلغ يراوح بين مليون يورو وستة ملايين، وفق الخبير الهولندي في الأعمال الفنية آرثر براند. أما لوحة معلّم العصر الذهبي للرسام الهولندي فرانز هالز، فقد سُرقت للمرة الثالثة بعد خمسة أشهر من سرقة لوحة فان غوخ، في متحف «هوفيه فان ميفرو فان أيردن» في ليردام. وكانت اللوحة التي تمثل فتيين يضحكان، قد سُرقت من المتحف عينه سنة 1988 و2011، وعُثر عليها بعد ثلاث سنوات للسرقة الأولى، وستة أشهر للثانية.