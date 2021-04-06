معرض افتراضي لكبار المواطنين

أبوظبي (الاتحاد) - تنظم مؤسسة التنمية الأسرية غداً معرض رواد الأعمال من كبار المواطنين الأول بمناسبة شهر رمضان، ويتيح الحدث الافتراضي للمشاركين فرصة عرض منتجاتهم ومشغولاتهم اليدوية.

وكشفت فاطمة عزيز المرزوقي أخصائي رعاية نفسية بمؤسسة التنمية الأسرية، عن أنه وبمناسبة الشهر الكريم سيقام معرض كبار المواطنين الأول ضمن خدمة «نادي بركة الدار»، ويشارك فيه نخبة من العارضين، ويدشن مرحلة جديدة في خدمة نادي بركة الدار، حيث ستعقبه سلسلة من المعارض التي ستنظم طوال السنة.

وأكدت أنه سيشارك في نسخة المعرض الأولى 7 عارضين من كبار المواطنين، وسيشتمل على عدة منتجات تناسب الشهر الكريم والعيد، ومنها جلابيات رمضان وبهارات وأكلات شعبية وسعفيات وبخور ومشغولات تراثية، بهدف الترويج لمشاريع رواد الأعمال من كبار المواطنين ودعمها.

وعن البرنامج الرمضاني الذي يقدمه نادي بركة الدار خلال شهر رمضان، قالت المرزوقي: إن النادي سينظم أربعة منتديات، منها المنتدى الصحي ويتضمن ورشة «صحة الأبدان» في شهر رمضان، المنتدى التثقيفي ويضمن ورشة «فضل صوم رمضان»، ومنتدى سعادتي ويقدم ورشة «صلة الأرحام»، وتأثيرها على الصحة النفسية، وورش أخرى مخصصة لعدد من كبار المواطنين لتعزيز التفكير الإيجابي.

وأشارت إلى أن المنتديات التي يتم تفعيلها ضمن نادي بركة الدار، تستهدف كبار المواطنين والمقبلين على المرحلة، وكذلك أفراد أسرهم، ويتم تفعيلها بالشراكة بين المؤسسة ومجلس أبوظبي الرياضي وعدة جهات أخرى، حيث يقدم تقدم الورش تحت إشراف أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومن مختلف المجالات، وذلك بهدف توفير نمط حياة صحي مستدام، وشغل أوقاتهم بالمفيد وتوعيتهم في مختلف المجالات.

وعبر برنامج حافل، تنظم مؤسسة التنمية الأسرية مجموعة من الورش التدريبية والمحاضرات قبل رمضان وخلال الشهر الكريم للتوعية بمختلف مناحي حياة الأسرة، وتعزيز القيم وإكساب المشاركين المهارات الاجتماعية والعلمية والنفسية والاقتصادية. ومن هذه الورش كيف نجعل رمضان هذا العام متميزاً، وذلك ضمن خدمة تنمية المهارات الوالدية الأساسية.

وفي إطار مهارات التخطيط المالي السليم، سيتم تقديم عدة ورش منها نشر ثقافة التخطيط المالي السليم ومفاهيم الادخار، وتعزيز مفهوم استدامة الاقتصاد الأسري للحد من مخاطر الديون الاستهلاكية لدى الأسر، إكساب الأسر مهارات الإدارة المالية وآليات وأساليب التخطيط المالي والإنفاق الرشيد.