صاحب مطعم يعرض وظيفة على سارقه

على طريقة المثل الذي يقول رد الإساءة بالإحسان، قام صاحب مطعم في مدينة أوغوستا بولاية جورجيا الأميركية بتقديم عرض عمل للص قام باقتحام محله ليلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكتب صاحب المطعم كارل والاس في تدوينة على "فيسبوك" تضمنت صورة للباب المهشم: "لا شرطة، ولا أسئلة، دعنا نجلس ونتحدث عن كيفية مساعدتك وإصلاح الطريق التي تسلكها".

ووالاس الذي يمتلك مطعم "ديابلوس ساوث ويست غريل" منذ حوالي 8 سنوات، أشار إلى أن أحد الأشخاص اقتحم المطعم في نحو الساعة الرابعة من صباح يوم السبت الماضي، وسرق في غضون 45 ثانية ماكينة النقود الفارغة في أثناء انطلاق جرس الإنذار.

وقال والاس إنه غضب أولا من ثم شعر بالإحباط، غير أنه عاد وشعر بأسف شديد، حيال الشخص الذي نفذ عملية السرقة"، مضيفا: "أشعر بالأسف والأسى لأنه اختار هذه الطريق لحياته. كما أفكر أيضا في حجم المخاطر التي يعرض نفسه لها مع كل مرة يقوم بذلك الأمر".

وبحسب موقع «rt», قال والاس إنه أراد أن يرد الإساءة بالإحسان، وبدا وكأنه الشيء الوحيد الصحيح الذي ينبغي القيام به في تلك الأثناء، مبينا أن "الأمر يتعلق بمحاولة أن نرشد شخصا ضالا".