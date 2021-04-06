"جوجل" تنتصر على "أوراكل"

منحت المحكمة العليا الأميركية "جوجل" نصراً مدوياً في معركتها القضائية ضد شركة "أوراكل" المطورة للبرمجيات، في مسار قضائي يطرح تحديات بمليارات الدولارات بشأن حقوق المؤلف الخاصة بلغة البرمجة "جافا".

واعتبرت الهيئة القضائية الأميركية الأعلى في قرارها أن "جوجل" استخدمت بطريقة "مشروعة" رموز التشفير "جافا" في تطوير نظامها التشغيلي "أندرويد".

وكتب القاضي ستيفن براير باسم أكثرية أعضاء المحكمة "توصلنا إلى خلاصة أن في هذه الحالة التي أعادت فيها جوجل استعمال واجهة استخدام مع الاكتفاء بأخذ ما يلزم للسماح للمستخدمين بالإفادة من تراكم مواهبهم، تمثل نسخة جوجل من واجهة برمجة التطبيقات (إيه بي آي) صن جافا استخداماً مشروعاً لهذا المحتوى لناحية الحقوق".

وأيد ستة أعضاء من المحكمة العليا "جوجل" فيما أبدى اثنان رأيا مغايراً، ولم يشارك العضو التاسع في التصويت، وهي آيمي كوني باريت التي عينها دونالد ترامب لكن لم يكن مجلس الشيوخ قد ثبّتها في موقعها عندما بدأت المحكمة العليا النظر في الملف.

وفي الشكوى الأصلية، كانت "أوراكل" تطالب بتسعة مليارات دولار كتعويضات لـ"جوجل" بسبب نسخها أكثر من 11 ألف خط تشفير معلوماتي لتطوير نظامها التشغيلي "أندرويد" المستخدم على مليارات الأجهزة المحمولة في العالم.

وأيّدت محكمتان من الدرجة الأولى "جوجل"، غير أن محكمة فدرالية اتخدت مساراً مغايراً في 2018 ما دفع بالمجموعة الأميركية العملاقة للاحتكام إلى المحكمة العليا.

من ناحيتها، أسفت "أوراكل" لقرار المحكمة العليا وجددت انتقادها للمجموعة الأميركية العملاقة.

وقال المدير القانوني في "أوراكل" دوريان دالي إن "منصة جوجل زادت حجمها للتو وعززت قوتها في السوق".

وأضاف "العوائق أمام الدخول ازدادت والقدرة على المنافسة تقلصت.