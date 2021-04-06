كورونا تلغي مرور الشعلة الأولمبية بأوساكا

أبلغت سلطات محافظة أوساكا اليابانية اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية

طوكيو، بأنها قررت عدم مرور مسيرة الشعلة الأولمبية في مدينة أوساكا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة المنظمة للأولمبياد أمس الاثنين أن سلطات محافظة أوساكا طلبت رسميا إلغاء مرور مسيرة الشعلة في مدينة أوساكا، والذي كان مقررا في الأسبوع المقبل.

وفرضت الحكومة اليابانية أمس الاثنين شبه حالة طوارئ تتعلق بجائحة فيروس كورونا، في أوساكا ومحافظتين أخريين، وذلك في ظل مخاوف من موجة جديدة من انتشار العدوى.

قال هيروفومي يوشيمورا محافظ أوساكا أمس الاثنين إن المسؤولين الحكوميين بالمحافظة يجرون محادثات مع اللجنة المنظمة فيما يتعلق بحلول