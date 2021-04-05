فيديو.. لحظات رعب عاشها ركاب بعد إعلان من قبل الطيار

أبوظبي (الاتحاد) - عاش ركاب طائرة لحظات رعب صعبة بعد أن طلب منهم قائدها الاستعداد للاصطدام إثر معاناة الطائرة من مشاكل فنية في روسيا.

تظهر اللقطات، التي شاركها الركاب، الطيار وهو يحذر، طالبا من الركاب أن يستعدوا لهبوط اضطراري.

انحنى الركاب وهم يمسكون برؤوسهم بين أذرعهم أثناء الرحلة من العاصمة الروسية موسكو إلى «كراسنودار» يوم الأحد على متن طائرة «بوينج 737».

وقالت راكبة كانت على متن الطائرة إن الرحلة كانت «مخيفة للغاية» وإنها «لن تنساها أبدًا».

يمكن رؤية الطائرة وهي تهتز من جانب إلى آخر بعد إعلان على مكبر الصوت يأمر الركاب بالاستعداد.

وأضافت، في منشور على انستاجرام «قبل الهبوط في كراسنودار، قيل لنا إن الطائرة كانت تستعد لهبوط اضطراري».

وأكدت «في البداية، اعتقدنا أنها مزحة. لكن فيما بعد أكدها الطيار، ثم حلقت الطائرة حول المدينة لمدة ساعة تقريبًا. كان هناك خوف على وجوه الناس. كان الأطفال يبكون. كان الأمر مخيفًا حقًا».

وتمكنت الطائرة من الهبوط بسلام على مدرج المطار في «كراسنودار» بجنوب روسيا.