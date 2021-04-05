أحمد عبدالغني ضد التطرف

سعيد ياسين (القاهرة)

أكد أحمد سعيد عبدالغني لـ«الاتحاد» أنه رغم تقديمه لشخصية ضابط في مسلسلين جديدين يعرضان في رمضان، فإن الدورين مختلفان في الشكل والمضمون. حيث يجسد في الأول «الاختيار 2» شخصية ضابط في الأمن الوطني، مسؤول عن ملف التطرف الديني، عن شخصية حقيقية لأحد الضباط المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة، من الذين استشهدوا في حادث الواحات الإرهابي.

وفي مسلسل «اللي مالوش كبير»، مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي، يجسد شخصية ضابط مباحث يتميز بالشدة والنزاهة، ويخوض حرباً شرسة في التصدي لعمليات فساد كبيرة.

وأشار عبدالغني إلى أنه يستكمل بعد العيد تصوير دوره في مسلسل «الحرير المخملي»، مع مصطفى فهمي وداليا مصطفى وأحمد وفيق، ويجسد فيه شخصية شاعر طيب ورقيق، وبعد وفاة والده ودخوله في العديد من المشاكل والخلافات مع شركائه، يتحول إلى شخص شرير يدافع عن أسرته بقوة.