شريف سلامة .. جزار

محمد قناوي (القاهرة)

كشف الفنان شريف سلامة لـ«الاتحاد» عن تواجده على شاشة رمضان من خلال مسلسل «لحم غزال»، حيث يقدم شخصية جزار، يمتلك محلات كثيرة ويواجه العديد من الصراعات، ويصطدم مع شخصيات مختلفة. وأضاف شريف: جذبتني الشخصية لأنها مختلفة عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، وتحمل العديد من المتناقضات بين الخير والشر.

ويتواجد شريف أيضاً على شاشة رمضان من خلال مسلسل «شقة 6» مع روبي وسيد رجب وأحمد بدير، وتدور أحداثه في 15 حلقة حول قصة غامضة في إحدى الشقق بميدان التحرير، حيث يحدث أمر داخلها يقلب حياة الجيران رأساً على عقب.

وأشار سلامة إلى أنه تعاقد على مسلسل بعنوان «وادي المستضعفين» للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية بعد رمضان.