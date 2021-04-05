وفاة مريضة إثر حادث سيارة إسعاف كانت تنقلها

أبوظبي (الاتحاد) - أدى حادث سير بين سيارة إسعاف وسيارة أخرى في حي «بروكلين» بمدينة نيويورك إلى مقتل امرأة مريضة كانت تنقلها سيارة الإسعاف.

ونقلت وسائل إعلام أميركية أن ثمانية أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث.

كانت المرأة (95 عاماً)، التي توفيت، مريضة ونقلت في سيارة الإسعاف بعد إصابتها بسكتة قلبية.

يحاول المحققون، الآن، تحديد من كان له أسبقية المرور في الحادث الذي وقع عند تقاطع للطرق في منطقة «فلاتلاندز» في بروكلين.

وأصيب الضحايا الآخرون في الحادث بجروح طفيفة.

وأفادت السلطات بأن نجل الضحية، وعمره 65 عاماً، كان يرافقها في سيارة الإسعاف وأصيب في الحادث، وكان من بين المصابين أيضاً أعضاء من طاقم الإسعاف وأشخاص عدة في السيارة الأخرى.

وأشارت شرطة نيويورك إلى أن الحادث تم تصويره بكاميرات مراقبة موجودة في المنطقة.