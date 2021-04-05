«إل جي» تنسحب من سوق الهاتف المحمول

سيول (أ ف ب)

أعلنت «إل جي إلكترونيكس»، ثاني أكبر شركة لتصنيع الأجهزة المنزلية في كوريا الجنوبية، أنها ستغلق قسم الهواتف الذكية الذي يعاني من خسائر متواصلة منذ سنوات.

وواجهت المجموعة صعوبات كبيرة في زيادة مبيعاتها، من أبرز أسبابها أنها دخلت السوق متأخرة، وعانت منافسة شرسة من منافسين صينيين مثل «هواوي».

وصُنّفَت «إل جي» طويلاً بين أفضل عشر شركات منتجة للهواتف الذكية في العالم.

وتعاونت الشركة، التي اعتُبرت في الماضي رائدة في نظام التشغيل «أندرويد»، في مطلع عام 2010 مع «غوغل» في سلسلة هواتفها الذكية «نكسس».