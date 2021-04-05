«نجمة» تستعيد اسمها الأصلي

قالت نجمة السينما البريطانية ثاندي نيوتن، اليوم الاثنين، إنها ستبدأ في طلب كتابة اسمها بطريقة هجائه الأصلي - ثانديوي - على تترات الأفلام.

ولدت الممثلة البالغة من العمر 48 عاماً باسم ميلاني ثانديوي نيوتن. ولكنها أثناء دراستها في المدرسة الابتدائية، تغير اسمها «على أمل واه لجعلها تشعر بأنها أقل اختلافاً»، حسبما قالت في مقابلة مع مجلة «فوج» الشهيرة ستنشر في عدد مايو المقبل.

ولم تتضح هوية الشخص الذي غير الاسم الأول للنجمة عندما كانت في المدرسة.

وكتب اسمها في تترات فيلمها الأول بشكل غير صحيح «ثاندي». وبقي يكتب بتلك الطريقة.

وشرحت نيوتن قرارها بالعودة إلى الكتابة اسمها الأصلي. وقالت للمجلة «هذا هو اسمي. لقد كان دائماً اسمي وأنا أستعيد ما كان لي».

يعني اسم ثانديوي، «الحبيب» في لغة «شونا»، التي يتحدثها شعب شونا في زيمبابوي.