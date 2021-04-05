عجوز ترتدي فستاناً منذ 54 عاماً

أبوظبي (الاتحاد)- احتفظت جدة أسترالية بفستان منذ نحو 54 عاماً وما زالت ترتديه إلى اليوم، بحسب ما نقله موقع «سيدني مورنينغ هيرالد».

وقال الموقع إن الجدة إيفون دايت، البالغة من العمر 73 عاماً الآن، أرسلت رسالة في 2019 إلى مصممة الأزياء الأسترالية الشهيرة كارلا زامباتي التي صممت الفستان.

صورة حديثة من إيفون وزوجها

تحدثت الرسالة عن مدى حب الجدة دايت لارتداء الفستان الأزرق والأرجواني الذي كانت قد اشترته العام 1967، وكيف التقت بزوجها أثناء ارتدائه.

وأرفقت دايت مع الرسالة صورة قديمة لها وهي ترتدي الفستان. وكتبت أنها لاحظت لأول مرة مؤخرًا ملصق «ZamPatti» الأنيق في الخلف.

إيفون ترتدي الفستان إلى جانب والدتها وشقيقتها

وتساءلت دايت في الرسالة هل الفستان من أوائل تصميمات كارلا؟.

لم يتأخر الرد على الرسالة. حيث اتصلت زامباتي بنفسها هاتفياً بدايت لتؤكد لها ذلك. وقالت مصممة الأزياء إنها فرحت كثيراً بالرسالة. وأضافت أنها مسرورة جداً لرؤية أحد تصميماتها المبكرة ما يزال موجوداً، موضحة وهي تخاطب دايت «كما تعلمين، فإن عملاء مثلك هم الذين يجعلون عملي جديراً بالاهتمام».

وقالت المصممة «كدت أنفجر بالبكاء. كان من الرائع أنها التقطت الهاتف لترد».

منذ وفاة مصممة الأزياء زامباتي، عن عمر يناهز 78 عامًا في سيدني يوم السبت، سارع المشاهير، ومنهم الممثلة والمغنية الأسترالية-الأميركية نيكوول كيدمان، للإشادة بها.

وأضافت دايت، في مقابلات صحفية، أنها كانت ترتدي الفستان في 24 يناير 1968، وهي تبلغ من العمر 19 عامًا، عندما التقت بروس دايت الذي سيصبح زوجها لاحقاً.