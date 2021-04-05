طائرة تحطّ في المطار الخطأ

أفاد مسؤول حكومي، اليوم الاثنين، أن طائرة شحن هبطت بالخطأ في مطار ما يزال قيد الإنشاء في زامبيا.

وحطت الطائرة، التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، على مدرج مطار غير مكتمل في مقاطعة «كوبربيلت» شمال زامبيا حيث تستخدم الرحلات إلى هذه المنطقة في الوقت الراهن مطار «سيمون موانسا كابويبوي» الدولي الواقع على بعد نحو 15 كيلومتراً.

وقال أمين سر وزارة النقل ميشيك لونغو إن الطيار هبط في الموقع المستقبلي لمطار «كوبربيلت» الدولي «من طريق الخطأ».

وأضاف لونغو «عندما كان على وشك الهبوط، كان يتواصل مع طاقم المراقبة بالرادار فقالوا له: لا يمكننا رؤيتك».

لذلك «استخدم ما رآه بالعين المجردة (...) وهبط في مطار ما يزال قيد الإنشاء».

وأكد لونغو عدم وقوع أضرار.

ونقل الطيار الطائرة في وقت لاحق إلى وجهتها الأصلية.

تأخر افتتاح مطار «كوبربيلت» الدولي عن موعده الذي كان أصلاً مقرراً في منتصف سنة 2020، بسبب جائحة «كوفيد-19».