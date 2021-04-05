يحاول عبور 40 كلم في ظروف صعبة لتجنب الحجْـر

حاول رجل نرويجي عبور الحدود بين بلاده والسويد تزلجاً من أجل تجنب الحجر الصحي في فندق.

واضطر المنقذون إلى إسعاف الرجل الخمسيني في الجبال بعد محاولته عبور الحدود من السويد إلى بلده تزلجاً لمسافة 40 كيلومتراً، على ما أفادت الشرطة وهيئة الإنقاذ.

وأوضح تروند هيلغيه رونينغ من هيئة «نورشكي فولكيلب» الإغاثية أن الرجل «كان يريد المجيء إلى النرويج لإحضار أوراق، ثم العودة إلى السويد» حيث يعمل في أحد مشاريع البناء، «ولكن سعياً إلى تجنب الحجر الصحي، قرر عبور الحدود عبر الجبال».

وقال المنقذ، الذي يقع مركزه في «تيدال»، وهي قرية نرويجية بالقرب من الحدود مع السويد، «كان عليه أن يجتاز مسافة إجمالية قدرها نحو 40 كيلومتراً».

إلا أن المتزلج فوجئ بسوء الأحوال الجوية، ووجد نفسه في وضع صعب بعد اجتيازه نحو 25 كيلومتراً مع حلول مساء السبت. وأفاد رونينغ بأن مربي غزلان هو الذي أنقذه في البداية وسلمه إلى اثنين من الصيادين على بعد بضعة كيلومترات بالقرب من بحيرة «إيساندسيو»، قبل أن يصل المسعفون.

وأضاف أن الرجل «كان مبللاً ويشعر بالبرد»، واصفاً المنطقة التي اجتازها بأنها صعبة و«جبالها عالية».

بعد ذلك، سلمته هيئة الإنقاذ إلى الشرطة لخرقه القواعد الصحية المتعلقة بجائحة «كوفيد-19»،

وقال ناطق باسم الشرطة المحلية إن الرجل كان يُفترض، بموجب القواعد النرويجية، أن يُبرز فحصاً سلبياً لفيروس كورونا وأن يمضي عشرة أيام في الحجر الصحي في أحد الفنادق إلا في حال السفر الضروري.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كانت الخطة تقضي بأن يذهب ابنه بالسيارة للقائه في ختام رحلته.