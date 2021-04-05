جنوح غامض لعشرات الدلافين والأسماك

تستمر ظواهر الجنوح الغامضة التي تتعرض لها عشرات الأسماك من مختلف الأنواع خاصة الدلافين في مناطق مختلفة من العالم.

آخرها، جنوح مجموعات كبيرة من الأسماك بينها نحو 60 دلفيناً نافقاً إلى ثلاثة شواطئ على ساحل غانا لأسباب لم تُعرَف بعد، على ما أعلنت السلطات ومصادر محلية اليوم الاثنين.

ونقل بيان عن المدير العام للجنة الوطنية للمصايد مايكل آرثر دادزي قوله إن فريقاً مختصاً «لاحظ، عند وصوله إلى الشاطئ، وجود عدد كبير من أسماك السطح الصغيرة (التي تعيش في المياه المفتوحة) وأنواع القاع (التي تعيش بالقرب من القاع) التي جرفتها المياه إلى الشاطئ».

وأوضح البيان «أي إصابات لم تظهر على الأسماك بحسب المعاينة الأولية»، مشيراً إلى أن فحوصاً مخبرية ستجرى لعينات منها سعياً إلى توضيح أسباب هذه الظاهرة النادرة.

وقال الصياد المحلي سامويل أوبنغ للصحفيين «أحصينا نحو 60 دلفيناً نافقاً وأسماكًا صغيرة أخرى». وأضاف «إنه أمر غريب، ولا يمكن فعلياً أن نتكهن بما حصل على الأرجح في عرض البحر وأدى إلى جرف أنواع نادرة كهذه إلى هنا».

تقع غانا في خليج غينيا، ويعيش نحو ربع سكانها على شريط ساحلي مطلّ على المحيط الأطلسي بطول 550 كيلومتراً.