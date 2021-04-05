«وارنر براذرز أبوظبي» تبهج الطلاب

أبوظبي (الاتحاد)

فاجأت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» مجموعة من طلاب المدارس خلال تلقيهم عدداً من الحصص التعليمية الافتراضية، حيث قدّمت معلماتهم الحصص مباشرة من «عالم وارنر براذرز أبوظبي» بصحبة كل من «باتمان» و«باغز باني»، في بادرة لطيفة أدخلت مشاعر البهجة والفرح إلى قلوبهم، وأشاعت أجواء ترفيهية مميزة على حصتهم الدراسية.

وحرصت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» على مكافأة الطلاب على اجتهادهم، حيث قدمت لهم ولعائلاتهم تذاكر مجانية لقضاء أوقات مميزة في أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم.