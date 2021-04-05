أحلام تغني «بنت السلاطين.. شمس السلطنة»

مراد اليوسف (دبي)

في أغنية مهداة إلى السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان، غنت الفنانة الإماراتية أحلام من كلمات الشاعر الإماراتي حسان العبيدلي، رداً على مباركة السيدة الجليلة لها إصدار ألبومها الجديد «فدوة لعيونك».

وعنونت أحلام الأغنية بـ«بنت السلاطين.. شمس السلطنة» التي لحنها ماجد المخيني، وعرضتها ضمن فيديو، متضمناً كلمات القصيدة التي قالت فيها:

يا «عهَد» تاجك سلايل «بوسعيد»

جوهره حرّه من الكنز تليد

جدّك امعرب ولاهلك في عُمان

حاضر مشرّف وتاريخٍ مجيد

يا الجليله.. قَدْر واخلاق وسموّ

عزوتك سلطان معْ صاحب سموّ

«هيثم» الوافي ونجلك «ذي يزن»

عزّ ورّث للوطن مجد وعلوّ..

وقالت أحلام: «تشريف ووسام على صدري مباركة السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية على ألبومي فدوة عيونك».