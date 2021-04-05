حالة من الجدل بعد قرار وقف مسلسل "الملك أحمس "

محمد قناوي ( القاهرة )

حالة جدل كبيرة أثارها قرار وقف مسلسل "الملك أحمس" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري عمرو يوسف ، تشبه الي حد كبير الحالة التي شهدها المسلسل فور اذاعة البرومو الترويجي له ،الذي قوبل بموجة من الانتقادات، التي كان أغلبها يصب في خانة انتقاد الهيئة الشكلية التي ظهر بها أبطال العمل الذين من المفترض أنهم يُمثلون حقبة تاريخية تعود للملك "أحمس"،مؤسس الأسرة الثامنة عشرة، ومعركته الشهيرة التي انتهت بانتصاره على "الهكسوس"، وطال الانتقاد في البداية بطل المسلسل الذي ظهر ملتحياً، هو وعدد من أبطال العمل في إطلالة لا تتناسب مع حياة المصري القديم، التي لم تكن اللحية فيه من سمات الرجال الشكلية، مروراً بالأزياء والديكورات التي بدت عصرية.

وقد واجه قرار وقف عرض المسلسل وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين فى التاريخ والاثار وعلوم الاجتماع وذلك لمشاهدته ومراجعة السيناريو كاملاً وابداء الرأي بموضوعية ومهنية والتي جاءت بالتزامن مع تنظيم مصر لحدث عالمي وهو موكب المومياوات الملكية، الذي أبهر العالم، وكان سببا في تسليط البعض الضوء على المغالطات التاريخية التي حملها البرومو الرسمي للمسلسل فقررت الدولة المصرية وقف تصوير المسلسل والزام الشركة المنتجة بتحمل كافة التكاليف والأجور بسبب الأخطاء التاريخية.

حيث أنتقد السيناريست والمخرج عمرو سلامة قرار الوقف عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا:"مش قادر أصدق قرار وقف مسلسل الملك، أكيد يا إشاعة یا حركة إعلامية لهدف ما، مش لاقي منطق واحد يبرر القرار، يبرر رمي عشرات الملايين في الزبالة مع مجهود مضني الفريق عمل کامل شغال بقاله سنة، يقرر يحجر على الناس حق مشاهدته وتقييمه ونقده وشتيمته لو عايزين، لكن منعه ؟ أي عمل فني له رخصة إبداعية ، لو عايز يعمل الفراعنة جلدهم أزرق وعندهم جناحات وبيطيروا وبيلبسوا لبس فضائيين من ما من حق الجمهور يشيد بده أو يذم فيه . حقه ، زي يعني إمبارح كنا مبهورين بالتقدم الى الدولة وصلتله، ليه في أربعة وعشرين ساعة نعمل قرار يضحك علينا العالم ويرجعنا للعصور الوسطى ؟"

اما المخرج أمير رمسيس فقد غرد عبر حسابه علي تويتر قائلا :"لم أكن من مشجعي الأخطاء التاريخية في المسلسل ولكن إيقاف اي عمل قبل عرضه هي سابقة خطيرة .. اظن الافضل تقييمه واعلان فشله او نجاحه بعد المشاهدة .. الحكم على الأعمال من التريلر هو حكم منقوص وحتى لو فشل العمل فمن حق صناعه التقسيم بشكل كامل".

وقال السيناريست محمد صلاح العزب يقول: نفس ما حدث مع نجيب محفوظ يتكرر مع روايته "كفاح طيبة" ومسلسل"الملك أحمس"، مجموعة ممن لم يقرأوا روايته "أولاد حارتنا "شافوا إنها "مضايقاهم" فقرروا اغتياله .. وفي 2021 مجموعة أخرى على السوشيال ميديا لم يشاهدوا المسلسل الذي لم يتم عرضه أصلا شافوا إن المسلسل "مضايقهم" فقرروا اغتياله أنا ضد منع أي عمل فني وخصوصا لو اتصرف عليه عشرات الملايين وتعب فيه ناس من أفضل العاملين بالمجال. ولو تم حسم الأمر وتأكد وجود أخطاء فده طبيعي لأنه عمل بشري ولا يوجد عمل بشري يخلو من الأخطاء، كما أنه لا يمكن محاسبة الأعمال الفنية بمبدأ الصواب والخطا إحنا مبنطبعش كتاب التاريخ بتاع سنة خامسة ابتدائي يا ريت يتم التراجع عن قرار وقف تصوير المسلسل، ومنبقاش ماشيين ورا السوشيال ميديا كلمة تودي القرار يمين وكلمة توديه شمال.

وقال الفنانة سلوي محمد علي عبر حسابها "علي فيس بوك" الحقيقة وقف مسلسل ده خبر وحش اوى ،عشرات الزملاء اشتغلوا سهروا تعبوا ،عملوا حسابهم على فلوس معينة داخلة ، فيه حاجة كمان : لو مسلسل وقف عشان ضغط السوشيال ميديا ، ده سابقة مش كويسة ، لان المتطرفين ممكن يضغطوا المرة الجاية، او محامى من اللى غاوين شهرة، او اى ناس ، وقف مسلسل مش خاجة سهلة ، كأنك بتقفل مصنع ، اظن ده قرار مايتاخدش بالسهولة دى ، ممكن لجنة تتفرج وتقول ملاحظات فنية وتاريخية ، وممكن اللى شوفناه له سياق مانعرفوش".

وقال المخرج احمد مدحت في رمضان ٢٠١٧ مسلسل "بين عالمين" كان داخل السباق الرمضاني و في اخر لحظة تقرر تأجيل عرضه و حصلنا حالة من الإحباط الشديد لإن كان بقالنا شهور بنحضر ، بغض النظر عن اسباب وقف مسلسل الملك أحمس أنا متعاطف جداً مع صناعه، غير المنتج والأبطال فيه عمال وفنيين إتخرب بيتهم بوقف المسلسل وبالتالي أنا مش فاهم سبب شماتة البعض بوقفه و خراب بيت الناس.

علقت الإعلامية لميس الحديدي على قرار وقف مسلسل "أحمس" عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة"ON"، إنه قرار مهم ومحترم ومسئول مقدمة الشكر إلى الدولة والمسؤولين لاتخاذهم هذا القرار كونه استماع لملاحظات المتخصصين ووضعها في الاعتبار.

واضافت: هذا قرار يدل على إحترام آراء المتخصصين فلايمكن أن يكون لدولة بحجم مصر استطاعت بالامس تقديم سيمفونية نجاح شهد لها العالم في أحتفالية موكب المومياوات بكافة تفاصيلة الدقيقة التي لم يكن بها خطًا حيث لايمكن أن يعرض مسلسل في أعقاب ذلك يحكي جزء من تاريخ مصر لقاهر الهكسوس أحمس ويحوي في ذات الوقت أخطاء درامية"، مؤكدة أن الهدف ليس تقديم عملًا دراميًا فقط رغم إنتاجه الضخم وبه إنفاق وإنتاج عالي لكن لايمكن أن تقبل الدولة خطًا في تاريخها،وهدف القرار أن يكون المسلسل دقيقًا ويليق بالدولة لأنه يحكي قصة أحد عظام مصر وهو أحمس الأول.

اما المراجع التاريخي للمسلسل الباحث والمؤرخ أحمد السنوسي، فقال: السيناريو الذي كتبه خالد دياب مختلف تماما عن رواية "كفاح طيبة"لنجيب محفوظ، والرواية نفسها حينما نشرت تعرضت لانتقادات حادة ، المسلسل يُظهر أحمس على أنه مقاتل مصري يواجه الهكسوس ويدافع عن مصر، وما كان يُهمني في هذا المسلسل هو إبراز دور الجيش المصري وأحمس المقاتل العظيم محرر مصر من الهكسوس وليس أحمس الملك وجميع مصادرنا حول أحمس جاءت من مقبرتين، أحمس بن إبانا، وأحمس بن نخبت، والمقبرتان يتحدثا عن الأحداث الحربية لا عن أحداث اجتماعية ولا عن عائلة أحمس، ولا يوجد مصادر موثقة لأن فترة الهكسوس من أحلك فترات التاريخ المصري".