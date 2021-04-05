محمد سعد: هذه حقيقة علاقتي بـ"حرب شوارع"

محمد قناوي (القاهرة)

"لا أعلم شيئا عن هذا العمل من قريب أو من بعيد، وكل ما تردد بهذا الشأن إشاعات لا صحة لها ولا أعلم مصدرها".. بهذه الكلمات أكد الفنان المصري محمد سعد الشهير بـ"اللمبي" أنه لا علاقة له بمسلسل يجري الإعداد له حالياً بعنوان "حرب شوارع".

وقال سعد لـ "الاتحاد": "فوجئت بتردد اسمي وأنني أقوم ببطولة المسلسل المكون من 8 حلقات وسيعرض على إحدى المنصات الإلكترونية ويشاركني بطولته سيد رجب وميريهان حسين"، نافيا ذلك الأمر.

وأضاف سعد: "أستعد حاليا لطرح أغنيتي الجديدة (حبوب جراءة)، التي طرحت البرومو الخاص بها قبل أيام وحققت نسبة مشاهدات كبيرة للغاية، وردود فعل واسعة من جانب الجمهور، وهي تنتمي لأغاني المهرجانات وهي كلمات إسلام فانتا ولحن فريق (البم اوطه وسنه)، توزيع أحمد خضري".

وتابع: "تقول كلماتها (في الدخول الرايق، أنا بسبب حرايق، تتضايق مني ما تتضايق، لكنني راكب وسايق)، فيما سيتم طرح الأغنية خلال الساعات القليلة القادمة".

وأشار إلى أنه يستعد لخوض أولى تجاربه في الدراما الاذاعية التي سيتم بثها خلال شهر رمضان المقبل، والقيام ببطولة المسلسل الإذاعي "29 يوم"، تأليف مجدى الكدش، وإخراج على مصيلحى، إنتاج محمد عبد اللطيف، وذلك عبر أثير إذاعات "راديو النيل" وهي "ميجا وهيتس ونغم وشعبى".