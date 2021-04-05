كلب مخلص يحرس طفلة في قلب الصحراء

ظل كلب مخلص بجانب فتاة مفقودة تبلغ من العمر أربع سنوات ومصابة بالتوحد طوال الليل في وسط الصحراء الجرداء، والتي لم يتم العثور عليها إلا بعد أن حلم المنقذ بمكان وجودها.

ضلت الصغيرة «مولي» طريقها وعائلتها في صحراء سيمبسون في أستراليا، الجمعة، مما أدى إلى مطاردة الشرطة لها باستخدام طائرة هليكوبتر وطائرات بدون طيار وكلاب بوليسية، وفقا صحيفة "صدى البلد" المصرية.

واختفت الفتاة التي تعاني أيضًا من ضعف السمع، من محطة وقود حيث شاهدتها العائلة آخر مرة يوم الجمعة، ليكثفوا وجهودهم للبحث عن الفتاة المسكينة.

على الرغم من عملية خدمات الطوارئ الضخمة لمحاولة العثور على مولي الصغيرة، قالت ابنة عمها «كوي كيني» إن أفراد المجتمع والعائلة هم من عثروا على الفتاة المفقودة في النهاية.

وقالت السيدة «كيني» إن أحدهم رأى حلما غامضا أهدهم إلى طريق الطفلة وكان هذاالحلم هو طوق النجاة للطفلة وعثرت عليها عائلتها، فتقول: «لكن لحسن الحظ، رأى شاب حلما أظهر له أين هي، وقادنا إليها مباشرة».

قالت السيدة كيني إن مولي قد سارت حوالي ثمانية كيلومترات وشوهدت جالسة بهدوء مع جروها على تل صغير على حافة صحراء سيمبسون الوعرة بعد ظهر يوم السبت.

عندما خرجت مجموعة من أفراد المجتمع للبحث عن الفتاة المفقودة ساروا لنحو ست ساعات، وقالت السيدة كيني: «كانوا يصدرون صوت تنبيه ويغنون ويمدحون حتى تسمعهم».