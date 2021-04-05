قادت موكب المومياوات الملكية.. من هي الحسناء التي خطفت الأضواء!

سلطت الأضواء على شابة حسناء قادت موكب المومياوات الملكية في رحلته عبر القاهرة من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

رغم بروز العديد من الوجوه النسائية خلال الموكب إلا أن هذه الفتاة التي ظهرت وهي ترتدي ملابس فرعونية كانت الأكثر إثارة لانتباه الجمهور، حيث تساءل العديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هويتها، ليتبين لاحقا أنها عارضة أزياء وممثلة مصرية بريطانية، تدعى، ميرال ماهيليان.

وعلقت ميرال على مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من خلال صفحتها على "إنستغرام" قائلة: "فخورة جدا وأشعر بالشرف بأن أكون جزءا من مثل هذا اليوم التاريخي. لا يمكن للكلمات أن تصف الشعور بالسير مع الفراعنة العظماء في العرض الذهب".

اشتهرت الشابة بظهورها في العديد من الإعلانات التجارية داخل مصر وخارجها، حيث أنها تعمل في مجال الإعلانات التجارية منذ سنوات، كما قدمت أول أعمالها على الصعيد الفني عام 2017، مع الفنان، أمير كرارة، من خلال مسلسل "كلبش".

وفي نفس العام، شاركت ميرال في بطولة فيلم "القرد بيتكلم"، من ﺗﺄﻟﻴﻒ وﺇﺧﺮاﺝ، بيتر ميمي، وبطولة، أحمد الفيشاوي، وعمرو واكد، وريهام حجاج، وسيد رجب، ورانيا شاهين.

واشتهرت ميرال بتجسيدها شخصية، إنجي الموجي، في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" عام 2018 من بطولة، داليا البحيري، وفراس سعيد، وأمل رزق، وأميرة العايدي، وهبة الأباصيري، والمسلسل من إخراج، منال الصيفي.