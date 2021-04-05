سيدة تنظم حفل عيد ميلاد بـ31 ألف دولار!

أعلنت سيدة، تُدعى «إيرين»، أنها لا تشعر بأي ندم، بعد إنفاق مبلغ ضخم قدره 31000 دولار، في حفلة عيد ميلاد ابنها السابع.

وحسب «LAD BIBLE» قررت «إيرين» تنظيم حفل قائم على ارتداء ملابس «قرصان صغير»، لكنها نسيت أن تتحدث عن تفاصيل هذا الأمر مع زوجة والد الطفل، التي أرادت أن يشبه الحفل بـ «الديسكو».

في نهاية الأمر، قررت السيدتان مزج الحفل بالطريقتين، فتحول إلى «ديسكو القراصنة»، الذي اكتمل بكعكة الكنز العملاقة، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وبلغت تكلفة الكعكة 2600 دولار، وعلقت الأم على هذا الأمر: «بـ 2600 دولار اشتريت كعكة تبدو لذيذة».

وأنفقت «إيرين» أيضًا 3300 دولار على «أكبر دعامة للقراصنة في ولاية يوتا»، وهي عبارة عن سفينة قرصنة ضخمة: «لا أستطيع أن أحظى بحفلة قرصنة بدون سفينة قراصنة، على ما أعتقد».

وفي مرحلة ما، حاول والد الطفل أليكس، «كيفن»، إقناع المرأتين بتخفيض تكلفة الحفل، لكن الام قالت عن هذا الأمر: «لن أخيب ظن ابني».

كما أنفقت الأم إنفاق 3500 دولار على الحفل، و450 دولارًا على غزل النار، وبحثت أيضًا عن صندوق كنز عملاق لإخفاء هدية عيد ميلاد أليكس بالداخل، وهو سكوتر صغير.

وعلى الرغم من بعض المخاوف بشأن الطقس، مضي الحفل كما هو مخطط له، وحقق نجاحًا باهرًا.

وأردفت «إيرين»: «كانت الحفلة رائعة، كان لدينا غزالين نار وموسيقى وطعام قرصان، بدا كل شيء جميلًا جدًا، لقد كان أعظم وقت يستمتع فيه كثيرًا لدرجة أنه يحب اللعب مع والده».

فيما علق الطفل بقوله: «كانت تلك أفضل حفلة على الإطلاق».

بينما قال الجد: «لا شيء جيد جدًا لحفلة عيد ميلاد لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، انتظر حتى يصل إلى 16 عامًا».