مؤسس فيسبوك ضمن "ضحايا" التسريبات الأخيرة

ظهر رقم الهاتف الخلوي للرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرج من بين المعلومات الشخصية التي تم تسريبها عبر الإنترنت في منتدى قرصنة.

وذكرت منافذ متعددة الادعاءات حول المعلومات الشخصية المسربة لزوكربيرج، حيث تم الكشف عن بياناته، بما في ذلك اسمه وموقعه الجغرافي وتفاصيل زواجه وتاريخ ميلاده وحسابه ضمن "فيسبوك".

ونشر مستخدم في منتدى اختراق بيانات شخصية لمئات الملايين من مستخدمي منصة "فيسبوك" مجانًا عبر الإنترنت. وتتضمن البيانات معلومات شخصية لأكثر من 533 مليون مستخدم عبر "فيسبوك" من 106 دولة.

وقال الباحث السيبراني، ديف ووكر إن مارك زوكربيرج، وكذلك المؤسس المشارك لشركة فيسبوك، كريس هيوز، وداستن موسكوفيتز، كانوا من بين 533 مليون مستخدم الذين تم نشر بياناتهم الشخصية. بحسب العربية.

وكتب ووكر عبر منصة تويتر: "فيما يتعلق بتسريبات "فيسبوك" فإن المفارقة هي أن مارك زوكربيرج مدرج في التسريب أيضًا من بين 533 مليون شخص في التسريب".

وقال متحدث باسم "فيسبوك": "هذه بيانات قديمة تم الإبلاغ عنها سابقًا في عام 2019، وقد اكتشفنا هذه المشكلة وقمنا بإصلاحها في شهر أغسطس 2019، دون التعليق حول معلومات زوكربيرج".

ويؤدي نشر مجموعة البيانات بأكملها عبر منتدى القرصنة مجانًا إلى جعلها متاحة الآن على نطاق واسع لأي شخص.

وبالرغم من أن البيانات المسربة تبلغ من العمر عامين، إلا إنها توفر معلومات قيمة لمجرمي الإنترنت الذين يستخدمون المعلومات الشخصية من أجل انتحال الصفة أو خداع الأشخاص لتسليم بيانات تسجيل الدخول.