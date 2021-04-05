"ذا ترايل أوف ذا شيكاجو 7" يحصد أهم جوائز "ساغ"

فاز فيلم الدراما (ذا ترايل أوف ذا شيكاجو 7) "محاكمة 7 في شيكاجو" بجائزة أفضل أداء جماعي في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في لوس انجلوس يوم الأحد.

وحصل الممثل الراحل تشادويك بوزمان على جائزة أفضل ممثل سينمائي عن دوره في فيلم الجاز الدرامي (ما رينيز بلاك بوتوم) "قاع ماريني الأسود". وكان بوزمان، بطل فيلم (بلاك بانثر) الشهير، قد توفي في أغسطس 2020 عن 43 عاما بمرض السرطان.

وحصلت الممثلة فيولا ديفيز على جائزة أفضلة ممثلة سينمائية عن دورها في نفس الفيلم.

وحصلت الممثلة الكورية الجنوبية يونج يوه-جونج على جائزة أفضل ممثلة سينمائية مساعدة عن دورها في فيلم الدراما (ميناري).

وحصل الممثل البريطاني دانييل كالويا على جائزة أفضل ممثل سينمائي مساعد عن دوره في فيلم (جوديز آند ذا بلاك ميساياه) "يهوذا والمسيح الأسود".

وتعتبر جوائز نقابة ممثلي الشاشة مؤشرا رئيسيا للفائزين المحتملين في حفل توزيع جوائز الأوسكار في وقت لاحق من هذا الشهر.