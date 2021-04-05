طبيب مصري: المناعة في خطر!

دعا الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إلى الاهتمام بالإكثار من شرب المياه وتناول السلطة الخضراء والأغذية التي ترفع من قدرة الجهاز المناعى، مشيرا إلى أهمية البعد عن كل الأسباب التي تؤدى للنكد والتوتر والشد العصبى.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، «فى هذا الوقت من العام هناك ثلاث عوامل تؤثر بالسلب على الجهاز المناعى وتضعفه.. أولا التذبذب الحاد في درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض.. ثانيا الرياح والأتربة.. ثالثا التوتر والشد العصبى المصاحب لهذه الظروف المناخية المتقلبة».

وتابع: «ولهذا يجب مراعاة ارتداء ملابس تناسب التغيرات الجوية، وعدم التعرض المباشر للرياح، ويمكن اللجوء للكمامة للحماية منها، وعلينا الاهتمام بالإكثار من شرب المياه وتناول السلاطة الخضراء والأغذية التي ترفع من قدرة الجهاز المناعى، مثل عسل النحل وزيت الزيتون والموالح والأسماك، وفى نفس الوقت البعد عن أكل الحلويات المصنعة والمياه الغازية، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

واختتم الناظر بالقول: «وأهم شىء طبعا البعد عن كل الأسباب التي تؤدى للنكد والتوتر والشد العصبى».