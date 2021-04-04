تسريب بيانات نصف مليار حساب في فيسبوك

واشنطن (أ ف ب)

نشر منتدى للقراصنة بيانات أكثر من نصف مليار حساب في فيسبوك تعرضت للقرصنة عام 2019، وتتضمن البيانات المنشورة أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني ومعلومات شخصية.. وقال ألون غال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة هدسون روك لمكافحة الجريمة المعلوماتية: «كل سجلات 533 مليون حساب في فيسبوك جرى تسريبها مجاناً»، مشيراً إلى أن هناك قرابة 32 مليون حساب لأميركيين و20 مليوناً لفرنسيين ضمن الحسابات المسربة.

وندّد غال بما أسماه «التجاهل المطلق» من شركة فيسبوك للمسألة.

وأشار تقرير إلى أنّ بعض أرقام الهواتف المسربة لا تزال بحوزة أصحاب حسابات فيسبوك المخترقة.