عيد الفصح احتفالات بطعم «كورونا»

احتفل ملايين المسيحيين الأرثوذكس في العديد من دول العالم بعيد الفصح للمرة الثانية في ظل تدابير احتواء كورونا، وبدا الالتزام بتدابير الحد من انتشار الفيروس واضحاً إلى حد بعيد في معظم الأحيان، حيث ارتدى المصلون الكمامات، واتخذت الكنائس إجراءات دقيقة لتحقيق التباعد.

(وكالات)