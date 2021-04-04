أروى جودة تعاني في «قصر مسكون»

القاهرة (الاتحاد)

كشفت أروى جودة عن ملامح الشخصية التي تجسدها في فيلم «قصر مسكون» الذي يعرض خلال موسم عيد الفطر المقبل، والذي يُعد أول فيلم 3D.

وتدور الأحداث في قصر تقع فيه جريمة قتل، وبسببها تظهر الأرواح فيه وتجسد شخصية فتاة تعاني اضطرابات نفسية بسبب هذه الجريمة.

وقالت أروى لـ«الاتحاد»: أتواجد خلال الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «حرب أهلية» والذي يشهد لقائي الأول مع يسرا، وسعيدة بالعمل مع المخرج سامح عبد العزيز ومستمتعة جداً بدوري فيه.

وتقدم جودة شخصية فتاة تعيش بعيداً عن أسرتها على خلفية مشاكل مع والدها، ومرت بقصة حب فاشلة، قلبَت حياتها.