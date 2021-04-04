وفاء عامر تفقد الذاكرة في «5 دقائق»

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك وفاء عامر في مسلسل «5 دقائق»، وتقدم خلاله شخصية زوجة تعاني فقدان الذاكرة، وعبرت لـ«الاتحاد» عن سعادتها بعرض العمل خليجياً حصرياً خلال رمضان.

وكشفت عامر عن ملامح الشخصية التي تقدمها في «لحم غزال» مع غادة عبد الرازق وشريف سلامة وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة، ويعرض خلال رمضان أيضاً، وتجسد دور سيدة قوية تتعامل بمنطق الانتقام.

وحول العمل في ظل جائحة «كورونا»، قالت: صورنا كل مشاهد المسلسل في بيروت، حيث تم بناء ديكور كامل لحارة مصرية هناك، وقد حرصت الشركة المنتجة على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على الفنانين والعاملين، وتفادي خطر الإصابة بفيروس «كورونا».