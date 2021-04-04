دلال عبدالعزيز.. مع «ملوك الجدعنة»

سعيد ياسين (القاهرة)

تشارك دلال عبدالعزيز في ماراثون الدراما الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل «ملوك الجدعنة»، مع عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبدالجليل وياسمين رئيس ورانيا يوسف وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور الأحداث في إطار شعبي حول صديقين يعيشان رحلة صعود في عالم التجارة، ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما، وتجسد فيه شخصية سيدة تتولى تربية ابنيها بعد وفاة زوجها.

وأبدت دلال سعادتها بعرض فيلمها «أعز الولد» على إحدى المنصات الإلكترونية، ويدور في إطار كوميدي حول أربع جدات طيبات منشغلات بوصفات الطبخ والأعمال الخيرية، والعيش في ذكريات الماضي.