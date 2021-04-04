لطيفة تصور أغنية حماسية في استاد «الوصل»

مراد اليوسف (دبي)

اختارت الفنانة لطيفة التونسية تصوير أحدث أغنياتها بطريقة الفيديو كليب في استاد نادي الوصل الرياضي بدبي، كاشفة لـ«الاتحاد» عن أنها أغنية حماسية تحمل بين طياتها التشجيع والتحفيز لعشاق نادي الأهلي الليبي، وقالت: إنها أغنية تحمل عشقاً وحباً، لكنه ليس الحب العادي بين شخصين، بل إنها أغنية رياضية، عبارة عن الأغنية الرسمية لنادي الأهلي الليبي، حيث إنني أقدم لأول مرة هذا النوع من الأغنيات، وأكدت أنها سعيدة بها والأسلوب الذي تم تنفيذ موسيقاها الحديثة من ألحان وتوزيع الفنان عادل العجيلي، وكلمات الشاعر الكبير الصيد الرقيعي.

وأبدت لطيفة التونسية التي عادت إلى القاهرة بعد الانتهاء من تصوير العمل مع المخرج بسام الترك، أن الأغنية لم تحمل في تصويرها أي قصة درامية، بل اعتمدت مع المخرج اللبناني على تصوير أجواء الملعب الحماسية ولكن من دون جمهور، من خلال التركيز على الفرقة الموسيقية بالآلات الموسيقية التي استخدمت في الأغنية، لتخرج أغنية رياضية بأسلوب عالمي.

ومن جهته، أكد المخرج اللبناني بسام الترك لـ«الاتحاد» أنه سعيد بهذه الأغنية الرياضية الحماسية ووصفها بالعالمية، حيث تعتمد على عوامل كثيرة من الحماس، اعتمد على تصوير أجزاء منها في زوايا مدرجات معينه لإظهار وإكمال صورة الملعب الطبيعية.

وأوضح أنه سعيد بالتعاون الأول الذي يجمعه مع الفنانة لطيفية التونسية، وقال: دائماً لدى الفنانة لطيفة أفكار غنائية جديدة ومتجددة في عالم الغناء، وقد أحببت هذا النوع من الأغاني التي تحمل حماساً وثقافة عالمية عشناه أيضاً أثناء التصوير في دبي، متمنياً لو أن الأمر احتمل أن يكون هناك جمهور حقيقي في التصوير، لكان قد أظهر العمل بأسلوب إخراجي مختلف، مؤكداً أنهم اعتمدوا على التباعد من أجل تداعيات كورونا.