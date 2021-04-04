عيضة المنهالي يطلق أغنية بعنوان «أم الإمارات»

دبي(الاتحاد)

إهداء إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية،«أم الإمارات»، وبمناسبة صورة سموها يوم عيد الأم.. أطلق الفنان عيضة المنهالي بصوته أغنية جديدة حملت عنوان «أم الإمارات» من كلمات الشاعر مبارك بالعود العامري وألحان «ملحن الوطن» محمد الأحمد، حيث حملت القصيدة أبياتاً شعرية جميلة لها معانٍ كبيرة في محبة الشعب الإماراتي لسموها، والذي قال في مقدمتها:

لك الخير يا مهيوبتن خيرها ممدود

يا طهر الاماني كل لحظه تمجدها

طهارة تلاوة ليلتن فجرها مشهود

غشاها البياض وبيض الأيام موعدها

ياجنة رجالٍ في المواقف تهد الطود

تهاب السباع الضاريه من تواجدها

نبرّج بضبح العاديات وحنين الذود

وسيوف المعزه والعزايم نجردها...

وتم عرض أغنية «أم الإمارات» في القناة الرسمية للفنان عيضة المنهالي عبر فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية كاملة، إلى جانب الإذاعات في دولة الإمارات.