«المنصة 2» على قناة «أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت قناة «أبوظبي» التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، بعرض الموسم الثاني من الدراما الاجتماعية السورية المشوقة «المنصة 2»، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات (10 بتوقيت السعودية).

ويستكمل الموسم الثاني أحداث الموسم الأول الذي حقق نسب مشاهدات عالية خلال عرضه قصة «كرم» (يلعب دوره الفنان مكسيم خليل)، الذي بدأ بالبحث عن شقيقه آدم (يلعب دوره الفنان سامر إسماعيل) المتورط بالعمل مع إحدى الجماعات الإرهابية، ليجد كرم نفسه في مواجهة مباشرة معهم، ويكتشف أن الوسيلة الوحيدة لإنقاذ أخيه هي إنشاء منصة رقمية في العالم الافتراضي ونشر الملفات التي يحتفظ بها عن قادة هذه الجماعات، لتبدأ بعدها الصراعات مع جهات عدة من أجل المحافظة على سرية المعلومات التي بحوزته، وبعد تطورات درامية كثيرة يتبين أن آدم قد تورط أكثر وأصبح طبيب إحدى الجماعات وهو وراء الكثير من الأحداث التي تقع مع كرم. وقدّم «المنصة» في جزئه الأول على امتداد 12 حلقة تحت عنوان «الندبة»، في أحداث درامية تدور بين عالمين، واحدٌ آمن يتطلع إلى المستقبل ويطوره، والآخر فاقد للأمان وغارق في الماضي ومشاكله وصراعاته المستمرة.

ويشارك في بطولة الموسم الثاني مجموعة كبيرة من نجوم الدراما أبرزهم: مكسيم خليل، وعبد المحسن النمر، وأحمد الجسمي، وسلوم حداد، ومعتصم النهار، وسامر إسماعيل، وخالد القيش، ومنى واصف، وباسم ياخور، وسيد رجب، وأويس مخلالتي، ومرام علي، وميسون أسعد، ومهيرة عبد العزيز، وأحمد الحسيني، ونظلي الرواس، وياسر النيادي، وجفرا يونس، ورهام قصار وهو من تأليف هوزان عكو، ومن إخراج ياسر سامي.

وتوفر قناة أبوظبي محتواها للجمهور عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق «ADTV» المتوافر على منصات «آندرويد تي في» و«آبل تي في» و«آبل ستور» و«جوجل بلاي»، إلى جانب خدمة البث المباشر وميزة «Catch up»، التي تتيح فرصة متابعة جميع البرامج والمسلسلات.