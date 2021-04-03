كيف تزيد التمثيل الغذائي في جسمك؟

ترجمة: عزة يوسف

مع التقدم في العمر، يتباطأ معدل الأيض في الجسم، بما يؤدي إلى اكتساب الوزن، إلا أن موقع «MSN» يقدم بعض الطرق البسيطة التي يمكنها مساعدتك على زيادة التمثيل الغذائي.

الصيام

الامتناع عن تناول الطعام لفترة وجيزة له الكثير من الفوائد الصحية، حيث يمكنه أن يزيد معدل الأيض ويجعل الجسم ينتج مضادات الأكسدة.

البروتين

يمكن أن تؤثر كمية البروتين التي تستهلكها كل يوم على معدل الأيض لديك، لذلك، فإن استهلاك كمية مناسبة منه في نظامك الغذائي تساعد في التحكم في الوزن وزيادة الأيض، كما أن وجود خطة نظام غذائي صحي أمر مهم لأسلوب حياة متوازنة.

الرياضة

يعتبر بذل المزيد من الجهد والنشاط طريقة ذكية لزيادة معدل الأيض في جسمك، وقد وجدت إحدى الدراسات أن تمريناً واحداً يمكنه تحسين معدلات التمثيل الغذائي لفترة قصيرة، وأن الخلايا العصبية التي تؤثر بشكل إيجابي على معدل الأيض وتجعله نشطاً لعدة أيام بعد ممارستك التمارين.

رفع الأثقال

يوصي الباحثون بدمج أنشطة التحمل والأنشطة القائمة على رفع الأثقال في روتين تدريباتك الرياضية كطريقة لمحاربة السمنة.