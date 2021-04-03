احذر مكملات اللياقة البدنية

القاهرة (الاتحاد)

نصحت دراسة جديدة باختيار المكملات الغذائية بعناية شديدة وتجنب أي مكمل يحتوي على عنصر «ديفينول».

واختبر الباحثون 17 مكملاً مختلفاً تحتوي على الديفينول، واكتشفوا تسعة منبهات، يحتمل أن تكون ضارة، في تلك المنتجات، على الرغم من أنه لم تتم الموافقة من جانب إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة على الإطلاق على أي مكمل يحتوي على ديفينول للاستهلاك البشري.

ووفقاً لموقع «Study Finds»، يرتبط تناول الديفينول بمجموعة من النتائج الصحية الضارة مثل زيادة ضربات القلب والسكتة القلبية وآلام الصدر والتعرق والقيء والغثيان.

وقال المؤلف المشارك للدراسة الدكتور بيتر كوهين الأستاذ في كلية الطب بجامعة هارفارد: إن مكملات إنقاص الوزن تحتوي على أخطار خفية، حتى إن بعضها التي تم اختبارها تحتوي على ما يصل إلى أربعة منبهات مختلفة، مشيراً إلى أنه وزملاءه مؤلفي الدراسة لا يستطيعون التأكد من مدى خطورة تناول مثل هذه المواد، خاصة أن الطب الحديث لا يدرك تأثيرها الكامل على جسم الإنسان.