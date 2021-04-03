قبل ساعات من انطلاقه.. هاشتاج "موكب المومياوات الملكية" يتصدر تويتر

شعبان بلال (القاهرة)

قبل ساعات قليلة من انطلاق موكب المومياوات الملكية المقرر السادسة مساء، تصدر هاشتاج "#موكبالمومياواتالملكية"، الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وتداول مستخدمو مواقع التوصل الاجتماعي صورا وفيديوهات ومعلومات حول الحدث الأهم في العالم اليوم، وهو موكب نقل 22 مومياء لملوك مصر القدماء، من المتحف المصرى فى التحرير، لمكان إقامتهم الدائمة في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بمصر القديمة.

قبل ساعات من انطلاقه.. هاشتاج "موكب المومياوات الملكية" يتصدر تويتر

واحتفى مستخدمو تويتر بهذا الحدث الهام عبر تأكيدهم على تاريخ الحضارة المصرية وملوكها القدماء ودورهم في السلم والحرب، بالإضافة إلى الحديث عن كل ملك من هؤلاء الملوك ودوره في الحكم قبل آلاف السنين، مؤكدين أن مومياء الملوك ستجعل من المتحف الومي للحضارة محل أنظار العالم.

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أيضا معلومات حول خط سير المومياوات الملكية الذي يبدأ من المتحف المصري ثم ميدان التحرير وبعده ميدان سيمون بوليفار ثم كورنش النيل حتى حي السيدة زينب ومنه إلى مصر القيدمة وحتى منطقة الفسطاط ومتحف الحضارة، في رحلة تستغرق ما يقرب من الساعة.

ورصدوا أيضا التجهيزات التي أجرتها الحكومة المصرية في ميدان التحرير والمتحف المصري ومتحف الحضارة وغلق الطرق أيضا وتزيينها، في ظل الاهتمام بحدث موكب المومياوات الملكية.



قبل ساعات من انطلاقه.. هاشتاج "موكب المومياوات الملكية" يتصدر تويتر

وهو ما أظهرته تحليلات "جوجل تريند" التي كشفت تصدر موكب المومياوات مؤشرات البحث على جوجل في مصر، من خلال كلمات متعددة من ميدان التحرير وموكب المومياوات الملكية وغيرها، حيث تصدر محافظة جنوب سيناء البحث تلتها بني سويف والقاهرة.

وبدأت منذ قليل وزارة السياحه والآثار، البدء في تشغيل الموسيقي الفرعونية الخاصة بموكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلي متحف الحضارة بالفسطاط، ووقوف العربات الملكية أمام بوابة المتحف الداخلية تجهيزا للموكب.