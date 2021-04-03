كيف يعيش المصريون أهم حادث أثري في التاريخ؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

مسيرة عمر أبطالها آلاف السنين، 22 ملكًا وملكة يخطفون أنظار العالم الليلة من قلب العاصمة المصرية القاهرة والتي تسير في موكب ملكي تاريخي أهم حادث أثري في القرن الـ21، بنقل المومياوات الملكية من قلب ميدان التحرير لمتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، في ظل متابعة مصرية وعالمية باهتمام واسع.

أسرة محمود البالغة 5 أفراد تقطن بالقرب من ميدان التحرير، حيث يشير الأب إلى أنه فخور بهذا الحدث التاريخي المصري الخالص، كان قريبا كل هذه الفترة من أجداده المصريون القدماء، لكن لم يكن يتخيل أن يتحركوا ويبهرون العالم بعد كل هذه السنوات من الوفاة، يقول :"ما زالوا يبهرون العالم حتى بعد آلاف السنوات من وفاتهم".

حسب السلطات المصرية، فإن الحدث الأثري الأهم له ترتيبات كبرى، حيث سيقضي المصريون وقتهم لمتابعة الحادث عبر التلفاز عبر المحروسة، فيما سيتم غلق أغلب الشوارع الرئيسية، حيث سيتم غلق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد اليوم من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً.

وتشمل خطة الدولة المصرية لتسيير الموكب الملكي، غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو ، وغلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الإتجاة القادم من الجيزة.

أسرة محمود وغيرها من الأسر المصرية تتأهب اليوم السبت، لمشاهدة أجدادهم ملوك المصريون القدماء والذين يتفرد كل منهم بقصة خاصة تميزه تاريخيًا، فما بين سقنن رع المحارب المصري الأول الذي بدأ حرب التحرير، لابنه أحمس الملك المصري التاريخي الذي هزم الهكسوس، لحتشبسوت جميلة الجميلات لتاريخ يشهد عليه العالم عبر آلاف السنين.

يشير محمود لـ"الاتحاد" إلى أنه حضر مسيرة الملك رمسيس ونقله من ميدانه في وسط البلد إلى متحف التحرير، فيما كانت هذه الخطوة تمثل بداية لانتباهه لأهمية الآثار المصرية عبر التاريخ، كان حدث استثنائي وقتها عندما سيرت البلاد ملك واحد لبعض الكيلومترات، بينما نرى اليوم 22 ملكًا ينيرون أرض العاصمة القاهرة ليحيوا أحافادهم مرة آخرى.

يتابع العالم اليوم السبت، قيام مصر بنقل 22 من مومياوات ملوك وملكات حكموا البلاد قبل آلاف السنين، وذلك من موقعها في قاعات عرض المتحف المصري بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، أحد العواصم التاريخية لمصر، والواقعة في حي مصر القديمة، جنوبي القاهرة.

وسيكون ذلك في موكب ضخم ينطلق بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.