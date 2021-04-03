ميزات مفيدة جداً يخفيها واتساب

أضحى تطبيق واتساب أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية نشاطا في العالم، وتطورت المنصة المملوكة لشركة فيسبوك لدمج المزيد من الأدوات لربط ملايين المستخدمين.

في هذا السياق، نشرت مجلة Entrepreneur قائمة تضم وظائف مخفية في التطبيق لا يعرفها كثيرون ويمكن استخدامها فوراً، بينها:

رسائل مؤقتة ومفضلة وغير مقروءة

من بين هذه الميزات، خدمة "الرسائل المؤقتة"، حيث تعمل رسائل "التدمير الذاتي" على حماية المعلومات القيمة لأنها تختفي بعد فترة، ويمكن تفعليها من خلال جهة الاتصال داخل الدردشة، عبر حدد خيار الرسائل، ثم قم بتشغيل مفتاح الرسائل المؤقتة.

وأيضا هناك الرسائل المفضلة، فإذا ما أردت الاحتفاظ برسالة قم باستخدام وظيفة "تمييز الرسائل"، حيث يمكنك تمييزها بنجمة بالضغط عليها وتركها كمفضلة لتحديد مكانها.

أما إذا كنت لا تريد أن تنسى الرد على شخص ما، فما عليك سوى النقر فوق الدردشة لبضع ثوان وتحديد خيار "وضع علامة كغير مقروءة".

متى قرأوا رسالتك؟

هل تريد أن تعرف في أي وقت تمت قراءة رسالتك؟ كل ما عليك فعله هو الضغط عليها وتحريك إصبعك إلى اليسار. يمكنك أيضًا تحديد خيار المعلومات من قائمة النقاط الثلاث، وفي كلتا الحالتين، سترى وقت إرسال الرسالة واستلامها وقراءتها.

انتبه من الرسائل الصوتية

يمكنك مراجعة التسجيلات الصوتية قبل إرسالها عبر هذه الخدعة، والتي تتحقق يمكن استخدامها عندما تبدأ في تسجيل الصوت وعندما تريد إيقافه، اخرج فورا من التطبيق أثناء الضغط على زر التسجيل. وعند إعادة الدخول إلى المحادثة، سترى أنه تم الاحتفاظ بالصوت وأنه يمكنك الاستماع إليه أو إرساله أو حذفه.

الإخطارات الشخصية

يعد هذا الخيار ممتازاً لمعرفة من يرسل لك رسائل واتساب بالضبط بفضل النغمات المخصصة، فكل ما عليك القيام به هو الذهاب إلى الدردشة المعنية، والنقر فوق اسمها والبحث عن خيار "نغمة مخصصة" واختيار النغمة التي تفضلها.

يشار إلى أن التطبيق يحضر هذه الأيام لإطلاق ميزة جديدة ستحظى بإعجاب المستخدمين كونها الأولى من نوعها فيه، فبحسب مواقع مختصة بمتابعة تحديثات واتساب، فإن الأخير يعد العدة لإضافة ألوان للنصوص وغيرها في البرنامج.

وتأتي ميزة واتساب الجديدة تماشياً مع باقي التطبيقات المماثلة أمثال تيليغرام و فيسبوك، فيما لم يتم تحديد موعد طرح هذه الميزة بشكل رسمي على موقع البرنامج في غوغل بلي أو أبل ستور.