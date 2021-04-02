مسيرة الملوك المصرية تعيد قصة حب عمرها آلاف السنين

عبد الله أبو ضيف (القاهرة) -

في قصص ملوك المصريين القدامى، سيرة حب لم تذكرها كثير من الكتب، ومع مرور السنين، آلاف السنين، تأتي الفرصة مرة أخرى لتجمع بين أحباء فرقهما الموت بعدما طل بجناحيه كعادة الحياة التي تتكرر في زمنهم وزمننا، بين هذا وذاك يعود الملوك القدامى للسير معًا مجددًا ولو كمومياوات في شوارع أقدم حضارة عرفها التاريخ.. مصر.

بين 22 ملكًا وملكة، يذكر الدكتور عبد الرحيم ريحان خبير الآثار المصري، أن قصص حب عظيمة عاشها ثنائيات من الملوك المنقولين لمتحف الفسطاط، منها قصة الحب الذى جمعت الملك أحمس الأول زوجته أحمس- نفرتاري الذي شاركته في الحكم وأقام لها معبدًا في طيبة وخُصص لها مجموعة من الكهنة لعبادتها وقدّسها الشعب بعد وفاتها كمعبودة فجلست مع ثالوث طيبة المقدس (آمون وموت وخونسو).

وأضاف عبد الرحيم لـ"الاتحاد" أنه امر باستمرار عبادتها ستمائة عام بعد وفاتها وحتى الأسرة الحادية والعشرون وقد سجل نقشًا في معبد الكرنك للملك حريحور، أول ملوك الأسرة الحادية والعشرون متعبدًا للأرباب آمون وموت وخونسو وأحمس- نفرتاري.

كانت الملكة أحمس مريت آمون ابنة الملك أحمس الأول والملكة أحمس نفرتاري، وأصبحت الزوجة الملكية العظمى لشقيقها الملك أمنحتب الأول. كما تولت الملكة أحمس مريت آمون منصب زوجة آمون وراثةً عن والدتها الملكة أحمس نفرتاري، وحتى الكشف عن خبيئتهما وعلى الرغم من السنوات المختلفة إلا أن طيبة العاصمة التاريخية بمنطقة وادي الملوك كان اللقاء من جديد.

ويضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.

مات الملك وكتب على قبره «ولما أمضى جلالته حياته في سعادة وسنين سلام، رفع إلى السماء وانضم إلى إله الشمس وذهب معه»، لكن قصص الحب بعده لم تنتهي، فترجع بنا مسيرة الملوك لقصة حب آخرى بين رعمسيس الثاني وزوجته نفرتاري (جميلة الجميلات).

حيث يشير خبير الآثار المصري الدكتور عبد الرحيم ريحان، إلى أنها كانت له المحبوبة التي لا مثيل لها والنجمة التي تظهر عند مطلع عام جديد رشيقة القوام الزوجة الملكية العظمى مليحة الوجه الجميلة ذات الريشتين كما أطلق عليها في مصر القديمة وبهذا فهي تستحق لقب ملكة جمال مصر القديمة وقد بنى لها معبد أبو سمبل الصغير بجوار معبده وأعد من أجلها بوادي الملكات أجمل مقابر تصور الملكة المحبوبة مرتدية ثياب الكتان الناعم، وتزدان بالحلي الملكية النفيسة، تصاحبها الآلهة.